Morales wirft Gegnern Putsch vor

Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.19

LA PAZ (dpa) - Nach den Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition hat Boliviens linker Staatschef Evo Morales seinen «gewalttätigen» Gegnern einen Putsch vorgeworfen.

Die Demokratie des Landes sei in Gefahr, twitterte er am Freitag (Ortszeit). Gewalttätige Gruppen hätten einen Putsch gestartet, um die verfassungsmäßige Ordnung auszuhöhlen. «Wir verurteilen diesen gegen das Rechtsstaatsprinzip gerichteten Versuch vor der internationalen Gemeinschaft.» Berichten zufolge sollen in mehreren Regionen des Landes Polizisten gegen Morales rebelliert haben.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl in Bolivien am 20. Oktober liefern sich die politischen Lager des südamerikanischen Landes erbitterte Auseinandersetzungen. Regierungsgegner zweifeln den Sieg von Morales in der ersten Runde an und fordern eine Überprüfung der Wahl.

Morales ist der dienstälteste Präsident des Kontinents. Bereits seit 2006 leitet der frühere Koka-Bauer die Geschicke Boliviens - wenn es nach ihm geht, will er bis zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit 2025 am Ruder bleiben. Zwar floriert Bolivien unter dem linken Präsidenten, die Förderung von Gas und Lithium bescherte dem Armenhaus Südamerikas zeitweise Wachstumsraten von mehr als sechs Prozent. Doch das zunehmend selbstherrliche und autoritäre Gehabe des indigenen Staatschef stößt immer mehr Bolivianern bitter auf. Vor allem die Menschen im wirtschaftlich starken Osten des Landes fühlen sich von Morales über den Tisch gezogen.