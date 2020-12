Böses Erwachen : Extreme Rechte wieder im Parlament

BUKAREST: Nach zwölf Jahren Pause sitzt die extreme Rechte wieder in Rumäniens Parlament. Dafür werden vielfältige Gründe angeführt: Die unbewältigte Faschismus-Vergangenheit, der Einfluss der Kirche, die niedrige Wahlbeteiligung und die Macht der sozialen Medien.

Für viele Rumänen war es eine böse Überraschung: Wie aus dem Nichts hat wieder eine extrem rechte Partei den Sprung ins Parlament geschafft. Und das auch noch mit gut neun Prozent der Wählerstimmen. AUR heißt die Partei, die erst im Herbst 2019 gegründet wurde und bisher kaum sichtbar war. In den zwei Kammern der neuen Volksvertretung, die nach der Wahl vom 6. Dezember am Montag zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkam, hat AUR nun 33 von insgesamt 329 Abgeordneten und 14 von 136 Senatoren.

Angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse dürften die Stimmen von AUR künftig eine Rolle spielen. Die bürgerliche Partei PNL, die öko-liberale Partei USR und die Ungarn-Partei UDMR versuchen derzeit mühsam, eine Regierungskoalition zu zimmern. Keine Partei hat die absolute Mehrheit. Die Sozialdemokraten (PSD) wurden stärkste Partei, doch steht ihnen kein Koalitionspartner zur Verfügung - auch AUR zumindest vorerst nicht.

Die letzten Extremisten in Rumänien vereinte die Partei Romania Mare (Großrumänien). Sie ist seit 2008 nicht mehr im Parlament vertreten. Das Akronym AUR steht für Alianta pentru Unirea Romanilor (Allianz für die Vereinigung der Rumänen). Unter den 35 bei der Wahl kandidierenden Parteien war AUR eine von vielen als marginal geltenden Gruppen, um die sich die seriösen Medien nicht gekümmert hatten. George Simion, einer der zwei Co-Vorsitzenden von AUR, brachte es nach der Wahl triumphierend den Punkt: «Jetzt rufen uns die Fernsehsender an. Sie sollen uns bloß in Ruhe lassen, denn während des Wahlkampfs haben sie uns ignoriert. (...) Wir haben Facebook, wir haben eine direkte Verbindung.» Simion hatte sich vorher als Anführer gewalttätiger Fußballfans einen Namen gemacht, sowie als Aktivist für eine Vereinigung Rumäniens mit dem ethnisch rumänisch mitgeprägten Nachbarland Moldau.

Die sozialen Medien, die Mundpropaganda in den rumänisch-orthodoxen Kirchen und die Corona-Krise haben offenbar gut eine halbe Million der insgesamt rund 19 Millionen Wahlberechtigten dazu gebracht, AUR ihre Stimme zu geben. Dass dies so schwer ins Gewicht fiel, lag an der sehr schwachen Wahlbeteiligung: 31,84 Prozent. Es war der schwächste Wert seit dem Fall des Kommunismus in Rumänien.

AUR versteht sich als Pendant der polnischen PiS-Partei und vertritt eine antiwestliche, ultranationalistische und klerikal geprägte Ideologie. Der zweite Co-Präsident von AUR, Claudiu Tarziu, führt seit Jahren unter dem Namen «Rost» einen Verein, einen Verlag und eine Online-Zeitung, in der die rumänischen Faschisten (Legionäre) des 20. Jahrhunderts verherrlicht werden, die von September 1940 bis Februar 1941 in Rumänien sogar regiert haben. Die antisemitische Ideologie der Legionäre ist stark von christlich-orthodoxem Mystizismus geprägt.

Die Corona-Krise kam AUR jetzt gelegen, weil sich die orthodoxe Kirche gegen die Vorsichtsmaßnahmen gestemmt hat. Keine Regierung Rumäniens legt sich gerne mit dieser mächtigen Kirche an, zu der sich 86 Prozent der Rumänen bekennen. Nun aber standen im Herbst wie jedes Jahr drei wichtige orthodoxe Pilgerfahrten an: zum Reliquienschrein der Heiligen Parascheva im nordostrumänischen Iasi, zu den Gebeinen des Heiligen Dumitru in Bukarest und zur Höhle des Heiligen Andreas, dem Schutzpatron Rumäniens am Schwarzen Meer. Die Regierung hatte verfügt, dass jeweils nur die Ortsansässigen pilgern dürfen. Damit sollte das große Gedränge an den Reliquienschreinen und in Reisebussen verhindert werden.

AUR-Politiker riefen trotzdem zu diesen Wallfahrten auf, darunter die neue Abgeordnete Diana Sosoaca, die partout keinen Mund-Nasen-Schutz tragen will und als Rechtsanwältin den bekanntesten Corona-Rebellen der orthodoxen Kirche vertreten hat: Erzbischof Teodosie von Tomis am Schwarzen Meer. Er organisierte die Andreas-Wallfahrt trotz gerichtlichen Verbots. Die Kirchenleitung in Bukarest lehnte Kommentare dazu ab und die Polizei schaute weg.

Für Kenner der Szene ist der Aufstieg von AUR weniger überraschend, zumal ultra-konservative Anschauungen und eine unkritische Haltung zu den Legionären in Rumänien parteiübergreifend verbreitet sind. Legionäre werden als Antikommunisten verehrt. Viele von ihnen kamen in kommunistischen Folter-Gefängnissen ums Leben, ebenso wie echte Demokraten. Der Schriftsteller Sorin Lavric hat seit Jahren in Büchern und in der Zeitschrift des Schriftstellerverbands «Romania literara» Legionäre verteidigt. Jetzt sitzt Lavric für AUR im Parlament und gehört zur Parteiführung. Der Schriftstellerverband warf ihn deswegen vor Kurzem eilig hinaus.