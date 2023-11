BANGKOK: Für Donnerstag (16. November 2023) werden für den Norden Thailands Gewitterschauer und starke, böige Winde vorhergesagt, auf die jedoch ein Rückgang der Temperatur und der Windstärke folgen wird, teilte das Meteorologische Amt mit.

Diese Wetterbedingungen sind das Ergebnis eines mäßigen Hochdrucksystems über dem Norden Thailands und eines anderen starken Hochdrucksystems, das sich vom Süden Chinas bis in den oberen Norden und den oberen Nordosten Thailands ausgedehnt hat, so das Ministerium.

Den Menschen wird geraten, auf ihre Gesundheit zu achten und sich vor möglichen Waldbränden zu hüten, die durch die starken Winde und die trockene Luft verursacht werden.

In der Zwischenzeit herrscht über dem Golf und dem Süden Thailands ein mäßiger Nordostmonsun, der am Donnerstag im Süden vereinzelt heftige Regenfälle bringen wird. Die Bewohner sollten sich vor Regenfällen in Acht nehmen, die Sturzfluten und Überschwemmungen verursachen können, vor allem an den Ausläufern in der Nähe von Wasserstraßen und im Tiefland, so die Meteorologen.

Was die Seebedingungen betrifft, so beträgt der Seegang im Golf etwa 2 Meter und bei Gewitterregen über 2 Meter, während der Seegang in der Andamanensee etwa einen Meter beträgt. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht navigieren und sich von Stürmen fernhalten, warnte das Meteorologische Amt.