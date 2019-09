Böhmermann: Bin SPD-Mitglied in Köthen

Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.19

Der Satiriker Jan Böhmermann bewirbt sich nach eigenen Worten mit der Kampagne #neustart19 um den SPD-Parteivorsitz in seiner Sendung «Neo Magazin Royale», die am 29.08.2019 im ZDFneo ausgestrahlt worden ist. Foto: Julia Hüttner/Zdf/dpa

BERLIN/KÖTHEN (dpa) - Ist er nun SPD-Mitglied - oder nicht? TV-Komiker Böhmermann sieht sich bereits als Teil der traditionsreichsten deutschen Partei. Doch für die Bewerbung um den Vorsitz bis Sonntag 18 Uhr wird es knapp.

Der TV-Satiriker Jan Böhmermann hat nach eigenen Worten die SPD-Mitgliedschaft in Köthen (Sachsen-Anhalt) erhalten - der SPD-Landesverband allerdings widerspricht. Die Zeit läuft gegen Böhmermanns am Donnerstagabend erstmals öffentlich geäußerten Ambitionen, sich in letzter Minute vor Bewerbungsschluss auch noch um den SPD-Vorsitz zu bewerben.

«Ich danke meinem neuen Ortsverein Köthen für die schnelle und skrupellose Bestätigung meiner Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands», schrieb der 38-Jährige am Samstag auf Twitter und fügte hinzu: «Der #Neustart19 der deutschen Sozialdemokratie geht von Sachsen-Anhalt aus!»

Der Sprecher der SPD Sachsen-Anhalt, Martin Krems-Möbbeck, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur zwar, dass Böhmermann in Köthen aufgenommen worden sei. Dies reiche jedoch formal nicht aus, weil der Fernsehmoderator nicht in Köthen wohne. Es gebe zwar Ausnahmemöglichkeiten, wenn beide Kreisverbände - also in diesem Fall Köthen und der Kreisverband des Heimatortes - beteiligt seien. Nach bisherigem Kenntnisstand seien die zuständigen Sozialdemokraten in Böhmermanns Heimatstadt Köln aber nicht involviert gewesen. «Deswegen ist die Aufnahme derzeit unwirksam», so Krems-Möbbeck.

Der SPD-Bezirksbürgermeister von Köln-Ehrenfeld, Josef ‎Wirges, bezweifelte am Samstag, dass Böhmermann über seinen Ortsverein rechtzeitig ‎Parteimitglied werden kann. «Nach meiner Kenntnis hat er beim ‎Ortsverein Ehrenfeld keinen Antrag gestellt», sagte der Kommunalpolitiker der dpa. ‎Selbst wenn das geschehen sei, könne die Ehrenfelder SPD frühestens bei einer Sitzung am ‎Montag ‎darüber entscheiden - also erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist am Sonntagabend 18 Uhr.

Böhmermann hatte am Donnerstagabend seine Kampagne #neustart19 begonnen. Kritiker zweifeln allerdings an der Ernsthaftigkeit der Aktion des TV-Satirikers. Selbst wenn Böhmermann Mitglied sein sollte, hat er noch einige Hürden auf dem Weg zum SPD-Vorsitz zu überwinden: Förmliche Voraussetzung einer Kandidatur ist die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. Die Abgabefrist für Bewerbungen um den SPD-Vorsitz - bevorzugt als Doppelspitze von Mann und Frau - läuft am Sonntag um 18 Uhr ab.

«Jetzt geht es weiter: Wir brauchen eine mehr oder weniger qualifizierte Mitkandidatin (...) und dann noch die formell gültige Unterstützung der 5 Unterbezirke», schrieb Böhmermann daher am Samstag. Auf Twitter gab es viel Zustimmung und SPD-kritische oder ironische Kommentare, aber auch Ablehnung für die Äußerung des TV-Moderators über seine neue SPD-Mitgliedschaft.

Der in der SPD gut vernetzte frühere Sprecher des Parteivorstands, Tobias Dünow, der schon am Freitag mit Vorwürfen auf Böhmermanns Vorstoß reagiert hatte, konterte am Vormittag: «Der übernächste Akt ist so absehbar: Böhmermann wird sich über Partei-Bürokraten empören, die kurz vor dem Untergang noch auf die Statuten verweisen. Und ganz Twitter wird lachen.»

Böhmermann hatte am Donnerstagabend in seiner Sendung «Neo Magazin Royale» (ZDFneo) erstmals erklärt: «Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden.» Der Satiriker fügte später hinzu: «Ich bin Demokrat. Wenn ich jemanden sehe, der so derart am Boden liegt - egal ob das jetzt ein Penner ist, der im Kontoauszugsraum bei der Deutschen Bank liegt, besoffen in der Kälte - dann hole ich den natürlich da raus und rufe einen Krankenwagen. Das ist so meine DNA. Und so bin ich natürlich auch im Politischen.»