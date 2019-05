Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.19

GRAZ (dpa) - Der Satiriker Jan Böhmermann rechnet in einer Ausstellung in Österreich mit dem Nachbarland ab. In «Deuscthland#ASNCHLUSS#Östereich» thematisiert der 38-Jährige den Umgang Österreichs mit seiner Vergangenheit. Die Ausstellung rückt laut Böhmermann «die Ambivalenz von Österreich seiner eigenen Geschichte gegenüber» ins Zentrum, wie er am Freitag erklärte.

Als Realsatire gestaltet, verlange die Schau von den Besuchern einiges an Initiative und gehe an die Substanz des Einzelnen, heißt es auf der Internetseite zur Ausstellung. «Die harte Passkontrolle am Eingang zu Böhmermanns Deuscthland und Östereich, die persönliche Wahl einer neuen Identität in Konfrontation zu den eigenen Vorurteilen bezüglich Klasse, Rasse oder des Geschlechts ....» seien nur einige wenige der «Erlebnismomente».

Die Schau in Graz, die dort bis zum 19. Juni im Künstlerhaus zu sehen ist, ist eine Art Österreich-Ableger von «Deuscthland». Diese Installation war Ende 2017 in Düsseldorf gezeigt worden.