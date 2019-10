Von: Björn Jahner | 11.10.19

Die Pagode vom Wat Lam Chang. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Wegen der heftigen Stürme der letzten Wochen wirft das Fine Arts Department ein waches Auge auf die historisch bedeutende Pagode des Wat Lam Chang-Tempel.

So wurde das historische Bauwerk im September bei stürmischem Wetter von einem Bodhi-Baum beschädigt, der auf der Pagode gewachsen war und daraufhin entfernt wurde. Da Regen durch die entstandenen Risse Beton an einigen Stellen abspülte, zeigte sich die Behörde bemüht, die Pagode so schnell wie möglich zu reparieren, um weitere Schäden zu verhindern. Der Wat Lam Chang ist eine nicht regis­trierte historische Stätte. Die Pagode wurde im birmanischen Baustil erbaut, aber später 1940 umgestaltet. 1999 und 2014 wurden zwei Restaurierungen vorgenommen, nachdem auf der Pagode der Bodhi-Baum gewachsen war.