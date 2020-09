Von: Redaktion DER FARANG | 10.09.20

Foto: The Nation

NONTHABURI: Ein Teenager wurde auf der Toilette von einer Boa Constrictor gebissen, als die Schlange in einem Haus in Nonthaburi im Toilettensitz auftauchte.

Ein Rettungsteam eilte herbei, nachdem es von der Mutter darüber informiert worden war, dass die Schlange ihren 18-jährigen Sohn in sein Geschlechtsorgan gebissen hatte. Sie fanden einen Blutfleck auf dem Toilettenboden und die Boa Constrictor in dem Raum. Die ein Meter lange Schlange wurde gefangen. Die Rettungshelfer schickten den jungen Mann sofort ins Krankenhaus Bang Yai. Medien berichten, der 18-Jährige habe sich nach dem Eingriff in einem sicheren Zustand befunden.