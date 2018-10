Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.18

SHENYANG (dpa) - BMW übernimmt in China für 3,6 Milliarden Euro die Mehrheit von 75 Prozent an dem bisherigen Gemeinschaftsunternehmen mit dem lokalen Autobauer Brilliance.

Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten beide Seiten am Donnerstag in der nordostchinesischen Stadt Shenyang. In den nächsten drei Jahren sollen ferner mehr als drei Milliarden Euro investiert werden. Mit einem neuen Werk werde die Kapazität verdoppelt, teilte der Münchner Automobilkonzern mit. Zum 15-jährigen Bestehen des Joint Ventures wurde der Vertrag vorzeitig um 22 Jahre verlängert. Die Übernahme der Mehrheit muss von den Behörden und den Aktionären von Brilliance noch gebilligt werden..