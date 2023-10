Von: Björn Jahner | 07.10.23

BANGKOK: Die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) plant die Beschaffung von 2.013 weiteren Elektrobussen innerhalb von drei bis fünf Jahren mit einem Budget von rund 5,5 Milliarden Baht, kündigte der stellvertretende Verkehrsminister Manaporn Charoensri am Freitag (6. Oktober 2023) an.

Der Plan zielt darauf ab, die Finanzkosten der BMTA um mindestens 60 Prozent von den derzeitigen 12,5 Mrd. Baht pro Jahr zu senken, von denen der größte Teil auf die Wartungs- und Kraftstoffkosten für 2.885 öffentliche Busse entfällt.

Im vergangenen Jahr meldete die BMTA Einnahmen in Höhe von 7,8 Milliarden Baht, so dass sie ein Defizit von 4,7 Milliarden Baht verzeichnete.

Manaporn betonte, dass Elektrobusse im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor deutlich geringere Wartungs- und Kraftstoffkosten haben und zudem umweltfreundlich sind, was der Stadt helfen würde, das Problem der PM2,5-Luftverschmutzung zu bekämpfen.

PM2,5 bezieht sich auf Staubpartikel mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometern oder weniger, die leicht eingeatmet werden können. Die langfristige Belastung mit solchen Feinstaubpartikeln wird mit zahlreichen chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter akute Lungen- und Herzprobleme. Verkehrsemissionen sind eine der Hauptquellen für PM2,5-Feinstaub.

Manaporn skizzierte den Drei- bis Fünfjahresplan in drei Phasen. In der ersten Phase werden 224 neue Elektrobusse im Wert von 341 Millionen Baht angeschafft, in der zweiten Phase 1.020 neue Busse für 1,94 Milliarden Baht und in der letzten Phase 769 Elektrobusse für 3,2 Milliarden Baht. Einige der neuen E-Busse sollen geleast statt gekauft werden, wodurch sich die Wartungskosten für die BMTA senken.

Die BMTA wird den Plan in sechs Monaten fertigstellen, um ihn dem neuen BMTA-Vorstand vorzulegen, der derzeit gebildet wird, so Manaporn.