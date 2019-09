BMTA soll Kauf von Bussen zurückstellen

Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.19

BANGKOK: Verkehrsminister Sakasyam Chidchob hat dem hoch verschuldeten Busbetreiber Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) den geplanten Kauf von mehr als 2.000 neuen Bussen untersagt.

BMTA soll alternativ Strecken an private Busbetreiber abgeben. Das staatliche Unternehmen wollte seinen veralteten Fuhrpark durch 1.453 Hybrid-Busse, durch das Mieten von 700 weiteren Fahrzeugen über sieben Jahre und den Kauf von 35 Elektrobussen ersetzen. Das hätte Investitionen von über 18 Milliarden Baht erfordert. Die BMTA-Gewerkschaft hat die Initiative von Minister Sakasyam Chidchob scharf verurteilt. Am Montag will sie dem Politiker ein Protestschreiben übergeben. Die Gewerkschaft weist darauf hin, dass der Busbetreiber seine Dienstleistungen den einkommensschwachen Familien zur Verfügung stellt, so, wie es die Politik der Regierung für die Armen fordert. Sollte BMTA weitere Linien an private Busbetreiber abgeben müssen, würde die Gewinnmaximierung Einzug halten.