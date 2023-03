Von: Björn Jahner | 29.03.23

BANGKOK: Der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, besuchte am Dienstag (28. Mrz. 2023) in Begleitung von Führungskräften der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) die „60+ Plus Bakery & Cafe“ im Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) an der Rama VI. Road im Bezirk Ratchathewi.

Das APCD, eine Einrichtung unter der königlichen Schirmherrschaft Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn, hat das Projekt ins Leben gerufen. Es soll Menschen mit Behinderungen eine Ausbildung in der Lebensmittel- und Bäckereibranche ermöglichen, damit sie sich finanziell selbst versorgen können.

Das Projekt bietet Kurse in den Bereichen Backwaren, Schokoladenherstellung, Gastgewerbe sowie allgemeine Geschäftsschulungen an.

Gouverneur Chadchart sagte, dass die Stadt auch mehr behinderte Menschen als Beamte einstellt, um allen die gleichen Chancen zu bieten.

„Wir haben behindertengerechte Wege und Toiletten an den Arbeitsplätzen gebaut, aber wir bieten auch Berufsausbildungen an. Dadurch wollen wir sicherstellen, dass behinderte Menschen eine gleichberechtigte Rolle in der Gesellschaft spielen können“, sagte er.

„Wenn wir uns um die Bedürftigen kümmern, schaffen wir eine lebenswertere Gesellschaft und tragen dazu bei, dass Bangkok zu einer lebenswerten Stadt für alle wird“, fügte er hinzu.

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die BMA auf halbem Wege zu ihrem Ziel, einen Anteil von 1 Prozent behinderter Menschen an ihrer Belegschaft zu erreichen, was etwa 600 Personen entspricht.