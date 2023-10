Von: Björn Jahner | 30.10.23

BANGKOK Die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) hat den Bau ein neues Krankenhaus im Bezirk Sai Mai angekündigt, nachdem Gouverneur Chadchart Sittipunt feststellte, dass der zweitbevölkerungsreichste Bezirk der thailändischen Hauptstadt derzeit nicht von einem Krankenhaus der BMA versorgt wird.

Gouverneur Chadchart Sittipunt begab sich am Sonntag (29. Oktober 2023) in Begleitung von Ratsmitglied Rattikan Kaewkerdmee, das den Bezirk Sai Mai vertritt, Bezirksleiter Sombat Kanokthipwan und weiteren Amtsträgern in das Gebiet, um die Lage zu inspizieren.

Sai Mai, mit einer Einwohnerzahl von 209.556, ist der zweitgrößte Bezirk in Bangkok nach Klong Sam Wa. Bisher wurden die Bewohner dieses Bezirks hauptsächlich in das Bhumibol-Adulyadej-Krankenhaus überwiesen, das dem Direktorat für medizinische Dienste der Königlich Thailändischen Luftwaffe untersteht. Nun soll auf einem großzügig gespendeten 20-Rai-Grundstück ein neues Krankenhaus errichtet werden, und zusätzlich plant die Stadtverwaltung den Bau von zwei öffentlichen Gesundheitszentren, um die medizinische Versorgung in der Region zu gewährleisten.

Gouverneur Chadchart betonte: „Die geplante Entwicklung wird nicht nur den Bewohnern des Bezirks Sai Mai zugutekommen, sondern auch den Einwohnern des angrenzenden Bezirks Klong Sam Wa, die zusammen eine Bevölkerung von etwa 400.000 Menschen bilden – vergleichbar mit einer Provinz.“

Darüber hinaus kündigte der Gouverneur an, dass die BMA weitere Maßnahmen zur Bewältigung der Verkehrsprobleme in der Region in Erwägung zieht, darunter den Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu fördern, sowie die Erweiterung des Radwegenetzes in der Gegend.

Die BMA arbeitet außerdem an Maßnahmen zur Bekämpfung von Überschwemmungen in insgesamt 14 Gebieten im Bezirk Sai Mai. Um die Folgen starker Regenfälle zu minimieren, sind auch umfassende Straßenverbesserungen in den Gebieten Vacharapol und Sai Mai geplant.

Die geplanten Entwicklungen signalisieren einen bedeutenden Schritt hin zu einer besseren medizinischen Versorgung und Infrastrukturverbesserungen im Bezirk Sai Mai und den angrenzenden Gemeinden, so Gouverneur Chadchart.