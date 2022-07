Von: Björn Jahner | 06.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) wird private Unternehmen mit dem Betrieb von 224 Elektrobussen beauftragen. Mit der Maßnahme soll die Kapazität erhöht und bis zu einer Million Fahrgäste pro Tag zu befördert werden.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob sagte am Dienstag, dass die BMTA mit dem Problem der Busknappheit konfrontiert sei, was dazu führe, dass Pendler lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssten, insbesondere nachts. Das Problem müsse dringend gelöst werden, da die Organisation darauf warte, dass das State Enterprise Policy Office (Sepo) und das Kabinett ihren Sanierungsplan genehmigen.

Khun Saksayam erklärte, dass die BMTA nicht genug Budget für den Kauf neuer Busse habe, sie jedoch ihren Vorstand bitten werde, Mittel aus ihren eigenen Einnahmequellen zu bewilligen, um private Firmen für den Betrieb der Elektrobusse zu beauftragen.

Die Beauftragung von Unternehmen mit dem Betrieb einer Elektrobusflotte könne die Lücken im Fahrplan für die Pendler schnell schließen und langfristig auch die Luftverschmutzung in der ganzen Stadt verringern, betonte er. Sorapong Paitoonphong, stellvertretender Staatssekretär im Verkehrsministerium, sagte, dass derzeit 2.885 öffentliche Busse auf 107 Routen verkehren und 17.000 Fahrten pro Tag absolvieren. Die BMTA wird die Frequenz auf 19.000 Fahrten pro Tag erhöhen, sagte er.

Auch die Zahl der Fahrgäste sei als Reaktion auf die steigenden Kraftstoffpreise gestiegen, und zwar um 17,8 Prozent von 600.000 auf 707.000 Personen pro Tag. Auch die Zahl der Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs, einschließlich Skytrains und U-Bahnen, sei um 20 Prozent gestiegen – von rund einer Million auf 1,2 Millionen pro Tag.

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage rechnet die BMTA mit einem zusätzlichen Bedarf von 224 Elektrobussen, erklärte Khun Sorapong.

Es handele sich um einen Auftragsdienst mit einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren, informierte Khun Sorapong und fügte hinzu, dass die ersten 90 Busse etwa ab November in Betrieb genommen werden sollen. Sie werden einige wichtige Strecken bedienen, darunter Buslinien, die am Queen Sirikit Convention Centre und der Bang Sue Grand Station halten.

Durch Kombination von elektrischen und regulären Bussen will die BMA bis zu eine Million Pendler und 25.000 Fahrten pro Tag zu bedienen, fügte Khun Sorapong hinzu.