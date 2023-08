Von: Björn Jahner | 04.08.23

BANGKOK: Die angeschlagene Wohnanlage Ashton Asoke wird nicht abgerissen, obwohl der Bauträger innerhalb von 30 Tagen eine neue Baugenehmigung beantragen muss, so der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt.

Chadchart Sittipunt sprach am Donnerstag (3. August 2023) zusammen mit seinem Stellvertreter Wisanu Sapsompol und dem Direktor der Bauaufsichtsbehörde der Metropolverwaltung von Bangkok (BMA), Surat Tirakul, auf einer Pressekonferenz über die Rechtsdurchsetzung und bot mögliche Lösungen für die bereits fertiggestellte Luxuswohnanlage an.

Dies geschah, nachdem das Oberste Verwaltungsgericht letzte Woche die Baugenehmigung rückwirkend für ungültig erklärt hatte.

Die Entscheidung rührte daher, dass der Bauträger es versäumt hatte, eine standardmäßige 12 m breite Zufahrt zu dem Grundstück zu sichern.

Gouverneur Chadchart sagte, dass die BMA den offiziellen Bescheid über den Entzug der Baugenehmigung am Freitag (4. August 2023) an das Bezirksamt Watthana senden wird. Dem Projektentwickler, Ananda MF Asia Asoke Co, wird der Bescheid dann auf Anweisung des Gerichts zugestellt werden. Danach kann das Unternehmen die Erteilung einer neuen Baugenehmigung für die Ashton Asoke Eigentumswohnung beantragen.

Das Unternehmen hat bis zu 30 Tage Zeit, den Antrag zu stellen, wobei die Frist um bis zu 120 Tage verlängert werden kann.

Gouverneurt Chadchart wies auch darauf hin, dass die BMA aufgrund des sechstägigen Urlaubs, der am Mittwoch (2. August 2023) endete, nicht mit Ananda in Kontakt stand.

Er beteuerte, dass die BMA die Baugenehmigung unter strikter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften erteilt habe. Die Genehmigung wurde erteilt, da das Unternehmen alle Antragskriterien erfüllt hatte.

Es bestehe keine Notwendigkeit, Wohnkomplex abzureißen, betonte er und fügte hinzu, dass es den Mietern freistehe, in dem Gebäude zu bleiben.

Das Gerichtsurteil habe nichts mit dem Haupteingang der Immobilie zu tun, der mit der Asok Montri Road verbunden ist, die auf einem von der Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) gepachteten Grundstück liegt, sagte er.

Auch habe das Urteil nichts mit Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Wohnung zu tun, da die Feuerwehr im Notfall leicht Zugang zum Grundstück habe. Die Wohnung weise auch keine Gefahren auf, die sie dem Risiko eines Einsturzes aussetzen würden, fügte der Gouverneur hinzu.

Die BMA wird prüfen, ob der 50-stöckige Wohnblock einen alternativen Eingang bauen kann, der die erforderliche Breite entweder über die Sukhumvit Soi 19 oder die Sukhumvit Soi 21 aufweist.

Das Gesetz schreibt vor, dass der Eingang nicht nur mindestens 12 Meter breit sein muss, sondern auch mit einer öffentlichen Straße von mindestens 18 Metern Breite verbunden sein muss.

Gouverneur Chadchart sagte, dass die Beamten herausfinden werden, ob eine der beiden Soi breit genug ist. Wenn ein neuer Eingang gebaut werden muss, müssen die Kosten vom Projektentwickler getragen werden, fügte er hinzu. Das BMA setzt nun ein Gremium ein, um seine eigenen Behörden zu untersuchen, die an der Erteilung der Baugenehmigung sowie an anderen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Eigentumswohnungsprojekt beteiligt waren.

Kulchalika Rungwara, 36, die die Mieter der Ashton Asoke Eigentumswohnungen vertritt, sagte, dass die Mieter keine Ahnung gehabt hätten, dass das Projekt in einen Rechtsstreit über den Eingang verwickelt sei.

Sie warf dem Bauträger vor, dass er sie und andere Mieter nicht über die rechtliche Situation auf dem Laufenden gehalten habe. Sie plant, das Unternehmen auf Schadenersatz zu verklagen.