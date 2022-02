Von: Björn Jahner | 22.02.22

Nattasha Nauljam (r.) mit ihrem Vater Lam Morrison (l.) in einem örtlichen Krankenhaus in Pattaya. Foto: Instagram/Nat_nattasha

PATTAYA: Nattasha Nauljam, Tochter des bekannten thailändischen Gitarristen Lam Morrison, hat am Montag (21. Februar 2022) auf Instagram eine Erklärung veröffentlicht, in der sie Freunde und Fans des Musikers informierte, dass ihr Vater aufgrund einer Blutinfektion auf einer Intensivstation in Pattaya behandelt wird. in dem Beitrag rief sie alle Freunde und Fans des „Guitar King of Thailand“ auf, für ihren Vater zu beten.

Nattasha erklärte, dass Lam Morrison auf der Intensivstation liege und wegen einer Infektion in seinem Blutkreislauf behandelt werde. Es sei noch nicht klar, um welche Art von Blut- und Bakterieninfektion es sich handele, so Nattasha.

Sie teilte jedoch mit, dass es ihrem Vater viel besser gehe als bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus am Sonntag und dass seine Kraft und die Farbe seiner Haut zugenommen hätten. Sie sagte, ihr Vater sei ein starker Kämpfer und sie glaube, dass er sich zu 100 Prozent von seiner derzeitigen Krankheit erholen werde. Auch das Fieber, das er am Sonntag hatte, sei gesunken, ein weiteres gutes Zeichen.

Nattasha erklärte, dass die Familie in Erwägung gezogen hatte, Lam nach Bangkok zu verlegen, sich aber aufgrund seines Zustands und der Tatsache, dass sie der Meinung ist, dass das örtliche Krankenhaus mit der Situation umgehen kann, dazu entschlossen hat, ihn vorerst in Pattaya behandeln zu lassen, um ihn dort weiter zu betreuen.

Nattasha bedankte sich bei allen Fans von Lam Morrison und bei allen, die ihm Mut zusprechen, damit er wieder gesund wird. Sie sagte, sie sei sehr dankbar für alle, die in dieser Situation geholfen haben, einschließlich der Ärzte in einem örtlichen Krankenhaus in Pattaya.

Lam Morrison ist in Pattaya sehr bekannt für seine Gitarrenkünste und seine häufigen Auftritte in den Nachtclubs und Bars der Stadt, insbesondere in der Hot Tuna Bar in der Walking Street.