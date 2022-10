Von: Björn Jahner | 28.10.22

PATTAYA: DelAway, der Delikatessen-Lieferservice des Restaurants Casa Pascal führt neu Blutorangen im Sortiment. Als Dessertfrucht sind sie saftig, aromatisch und sehr vielseitig kombinierbar.

Die Blutorange ist eine absolute Vitaminbombe: Neben der großen Menge an Vitamin C stecken noch 14 weitere Vitamine in der Powerfrucht. Außerdem ist sie reich an sekundären Pflanzenstoffen, welche sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem auswirken und unsere Zellen schützen.

Bestellen Sie gleich heute noch Blutorangen bei DelAway!

479 Baht pro Kilogramm

***Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht***