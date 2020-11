CHIANG MAI: Die Abteilung für landwirtschaftliche Beratung in Chiang Mai richtet in Zusammenarbeit mit dem Bezirks­amt Mae Rim und der Smart Farmer Group das „Flower Blooming Festival in Muang Kaeo“ im Bezirk Mae Rim aus.

Das Festival findet das zweite Jahr in Folge statt, nachdem es im Vorjahr täglich bis zu 5.000 Besucher angezogen und Einnahmen in Höhe von 100 Millionen Baht generiert hatte. Im Rahmen des Festivals öffnen einige von insgesamt 78 Bauernhöfe ihre Tore für Besucher, die auf 203 Rai Land Blumen anbauen, die nur in der kühlen Jahreszeit gedeihen. Darunter befinden sich unter anderem die I Flower Farm, Suan Pa Nok Iang, Suan Lung Ron und Suan Lung Tan. Der Eintrittspreis beträgt in jeder Farm 50 Baht, einige bieten den Besuchern an, sich mit Kostümen oder Trachten für Schnappschüsse im Blumenmeer zu verkleiden. Das „Flower Blooming Festival in Muang Kaeo“ findet noch bis Ende Februar kommenden Jahres statt.