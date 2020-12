Blütenzauber, Nebelmeere und fröhliche Feste

Thailändische Touristen reisen in den Wintermonaten verstärkt in die Berge, um das Nebelmeer zu bewundern. Fotos: Tourism Authority of Thailand

THAILAND: Die kühle Jahreszeit hat offiziell begonnen und wird besonders von vielen Langzeitresidenten geschätzt, die sich für einige Monate nach einer Atempause von der üblichen tropischen Hitze sehnen. Sie zeichnet sich durch einen Temperaturrückgang und eine geringere Luftfeuchtigkeit in weiten Teilen des Landes aus, weshalb viele Einheimische den Zeitraum zwischen November und Februar zum Reisen nutzen, bevorzugt in den hohen Norden des Landes.

Während des „thailändischen Winters“ herrschen in Bangkok in der Regel Temperaturen zwischen 18 und 32 Grad Celsius, während es im Norden und Nordosten morgens und abends deutlich kühler werden kann und das Quecksilber schon mal auf bis zu 10 Grad Celsius absinkt. In den Bergen, so auf dem Doi Inthanon in Chiang Mai, können die Temperaturen sogar unter den Gefrierpunkt fallen – dann ist es auch in Thailand „eiskalt“!

Winter – für Thais ein seltenes Erlebnis

Für Thailänder ist die kühle Jahreszeit Reisezeit, bevorzugt in die Berge des Nordens und Nordostens, um den frühmorgendlichen Nebel zu erleben. Für die Einheimischen ein ganz besonderes Naturphänomen, das sie nur in der Winterzeit erleben können. Nebel gewohnte Ausländer hingegen nutzen die kühle Jahreszeit für Aktivitäten in der Natur. So präsentiert sich besonders im Norden in den Wintermonaten die Pflanzenwelt in voller Blütenpracht. Beliebte Ausflugsziele sind das Bua-Tong-Feld (wilde Sonnenblumen) in der bergigen Provinz Mae Hong Son an der Grenze zu Myanmar, die rosa Kirschblütenwälder in Chiang Mai und Chiang Rai, das rosarote Seerosenmeer in Udon Thani im Nordosten und das Sonnenblumenfeld von Phattana Nikhom in der Provinz Lopburi in der Zentralebene.

In der Nähe der Provinzhauptstadt Udon Thani im Isaan kann man Bootsfahrten durch ein pinkfarbenes Seerosenmeer unternehmen.

Die kühleren Monate sind wegen ihrer niedrigen Temperaturen und ihrer geringen Luftfeuchtigkeit auch eine gute Zeit zum Wandern und Zelten in Nordthailand.

Eine weitere attraktive „Winteroption“ ist ein Besuch der weltberühmten Strände und Badeinseln Südthailands, da es in der Region von Dezember bis Februar weder zu heiß noch zu feucht ist. Beliebte Reiseziele wie Phuket, Krabi und Koh Phi Phi lassen sich am besten von November bis April besuchen. Besonders Taucher schätzen die gute Unterwassersicht im Dezember. Für die Inselparadiese im südlichen Golf von Thailand wie Koh Samui und Koh Phangan ist die beste Reisezeit zwischen Dezember und Juni.

Festivals als Spiegel der Kultur

Die Winterzeit ist darüber hinaus auch bekannt für ihre außergewöhnlichen Festivals, wie die „Glorious of Ayutthaya Fair 2020“, die vom 11. bis 20. Dezember 2020 im Ayutthaya Historical Park stattfindet und die Geschichte der ehemaligen Hauptstadt des Königreichs Siam mit einer grandiosen Licht- und Klangshow in Szene setzt. Vom 5. bis 7. Februar 2021 wird in der Nordprovinz Chiang Mai das „Chiang Mai Flower Festival“ veranstaltet, das mit wunderschönen Blumen-Paraden, Gartenbauwettbewerben, botanischen Darbietungen, Musik und vielem mehr aufwartet. Und wenn sich der Winter dem Ende entgegenneigt, wird mit dem chinesischen Neujahrsfest am 12. Februar ins Jahr des Ochsen hineingefeiert. Die größten und bekanntesten Neujahrsfeierlichkeiten der chinesischen Community finden in Bangkok und Phuket statt.