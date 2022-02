BANGKOK: Am Valentinstag am Montag, 14. Februar 2022 präsentiert sich der Queen Sirikit Park im Bezirk Chatuchak als eine florale Liebeserklärung: Anlässlich des Tags der Liebenden lockt ein Blumenmeer mit mehr als 50.000 Blüten zum Lustwandeln durch die neue grüne Lunge Bangkoks.

Für romantische Atmosphäre sorgen am Valentinstag in der 197 Rai großen Parkanlage mehr als 40.000 Töpfe mit Stockrosen in den verschiedensten Farben. Sie sind eine Ergänzung zu den vielen anderen Blumen, die hier im Februar in voller Blüte bewundert werden können, darunter Celosia, Wünschelruten, Schwefelkosmos, amerikanische Ringelblume, französische Ringelblume und kleine Entenorchideen.

Der 1992 gegründete Queen Sirikit Park gilt als einer der umfangreichsten botanischen Gärten in Thailand. Er zeichnet sich durch eine große Artenvielfalt aus und beherbergt viele Schmetterlings- und Pflanzenarten, darunter Bananensorten, Palmen, Hibiskus, Lotusblumen, mehr als 200 Seerosen sorten und eine große Anzahl seltener Pflanzen sowie in Thailand heimische Pflanze.

Der Queen Sirikit Park hat täglich von 05.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Besucher müssen sich an die Covid-19-Präventionsmaßnahmen halten, u. a. Gesichtsmasken tragen und über die „Thai Chana“-Plattform einchecken.