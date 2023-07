PHITSANULOK: In den Bergen des Phu-Hin-Rong-Kla-Nationalparks (Karte) in Phitsanulok in der unteren Nordregion von Thailand blühen derzeit die Wildblumen, und die Besucher können dieses farbenprächtige Naturschauspiel in der Regenzeit bestaunen.

Der Regen hat viele Blumenarten zum Blühen gebracht, wobei Begonien und Kaempferia die spektakulärsten Anblicke bieten. Jedes Mal, wenn die Sonne hinter den Wolken hervorkommt, erhellen Felder mit Begonien die Hänge.

Foto: The Nation

Die lokal als „Som Kung“ bekannte Begonie blüht jedes Jahr nur für kurze Zeit. Auf dem Naturlehrpfad am Lan Hin Pum-Pha Chu Thong Cliff des Nationalparks kann man von Juni bis August diese wunderschöne Blütenpracht auf den Felsen bewundern.

Foto: The Nation

Kein Wunder also, dass in der Regenzeit Hochsaison im Phu-Hin-Rong-Kla-Nationalpark ist, denn dann strömen die Touristen in Scharen herbei, um das farbenfrohe Blütenmeer und die Aussicht zu bewundern, die durch den wolkenverhangenen Himmel noch spektakulärer wird.

Die besten Aussichten bietet eine Wanderung auf dem Lehrpfad am Lan Hin Pum-Pha Chu Thong Cliff, der von seinen Fans als „Paradies auf Erden“ bezeichnet wird.