Von: Hans Fritschi | 14.12.19

Das habe ich noch nie gesehen: Die „Thai Zwetschgen“ Bäume in Nong Khai bringen zahllose rosa Blüten hervor. Wenn sie abfallen, bedecken sie den Boden großflächig und färben ihn rosa ein. Das sieht irre aus, irgendwie irreal.

Die Passionssetzlinge entwickeln sich rasch.

Diese Blütenexplosion ist keine stille Angelegenheit, denn sie zieht Bienen in Massen an. Ein unüberhörbares Gesummse ist die Folge, ein ganzer Bienenschwarm hat sich an einem nahen Baum eingenistet, will offenbar hier ein Bienennest bauen. Doch als ich nach meiner morgendlichen Fahrradtour ein Bild machen will, sind sie schon weiter gezogen, der Schwarm ist weg, aber zahllose Bienen befruchten weiterhin die vielen Bouea macrophylla Blüten und schleppen fleißig Nektar ab.

Der Malay-Apfel mit großem Kern

„Schompu Mamiau“ heißt dieser Malay-Apfel auf Thai, der mit einem großen Kern kommt, aus dem bequem neue Bäume gezogen werden können. Wir haben im Discovery Garden Nong Khai fünf große Bäume, die in etwa zwei bis drei Monaten wohl eine Rekordernte liefern dürften. Ich mache aus den Früchten Zwetschgen-„Wähe“ (Zwetschgen-Kuchen), der unterscheidet sich optisch und geschmacklich kaum vom Original.

Die Schwiegermutter-Zungen blühen auch.

Auch andere Gewächse im Garten blühen momentan: Die Schwiegermutterzungen (Sansevieria trifasciata, ursprünglich aus Madagaskar) zum Beispiel, die in Europa ja beliebte Zimmerpflanzen sind, dort aber nie blühen. Und die Mango Pflaumen (Maprang) blühen plötzlich intensiv, das ist drei Monate zu früh! Was ist denn da passiert? Ein veredelter Avocadobaum der Sorte Booth 7 bildet auch schon Blüten, auch der ist drei Monate zu früh.

Streifenhörnchen sind mir zu schlau

Stichwort Avocados: Jeweils am Freitag bieten beim Big C Nong Khai Bauern und Gemüsehändler ihre Produkte an. Dort habe ich bereits reife Thai-Avocados kaufen können, die auch geschmacklich ganz hervorragend waren. Außerdem hatten sie rote Passionsfrüchte (aus Nan), die richtig süß waren! Zwar glaube ich nicht, dass aus ihren Samen wieder süße Passionsfrüchte entstehen, ich habe sie als unverbesserlicher Optimist aber trotzdem gepflanzt. Eher wohl sollte man sie sortentreu (also süß) über Stecklinge vermehren können.

Hier entstehen etliche neue Kakao-Setzlinge.

Zu einer wahren Plage haben sich in Nong Khai die ja recht putzigen Streifenhörnchen entwickelt. Sie fressen die Kakaobohnen aus den Samenbehältern am Baum. Ich habe versuchsweise ein paar Kakaofrüchte, die noch nicht ganz reif waren in Zeitungspapier eingepackt, so ungefähr nach dem Motto: Wenn ich die Augen schließe, bin ich für andere unsichtbar. Genützt hat es rein gar nichts! Die raffinierten Biester haben die le­ckeren Kakaobohnen trotzdem gefressen. Immerhin, einige Früchte habe ich ihnen noch abjagen können und daraus einige Setzlinge gezogen.

Ich war jetzt beinahe zwei Monate am Stück in Nong Khai und es gefällt mir hier oben ganz ausgezeichnet. Der Garten ist dank meiner Bemühungen schöner, vielfältiger geworden und den Mekong gewissermaßen vor der Haustüre zu haben, ist ein Privileg. Den ganzen Dezember und die erste Januarwoche verbringe ich aber in Pattaya, wo ich viele Gartenbesucher erwarte.

Hans Fritschi, Jahrgang 1957, ist ehemaliger Journalist und Buchautor, er lebt seit 1991 in Thailand. Mehrere Monate des Jahres reist er in der Welt herum, den Rest verbringt der Hobbygärtner in Pattaya und Nong Khai. Falls Sie Fragen und Anregungen an unseren Gartenkolumnisten haben, oder seinen Garten mal anschauen möchten, schicken Sie ihm eine E-Mail an oder besuchen Sie die Dicovery Garden Webseite oder Facebook.