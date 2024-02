Von: Redaktion DER FARANG | 14.02.24

Besucher des Schlossparks gehen an den unzähligen blühenden Krokussen entlang. Foto: Axel Heimken/dpa

BERLIN: Die Äste der Laubbäume sind noch kahl. Doch so langsam wacht die Natur auf. Zu den ersten Frühblühern im Jahr gehören bei uns die Krokusse. In Weiß, Lila, Hellviolett oder Gelb sorgen sie für bunte Farbtupfer in Gärten und Parks.

«Die meisten Krokusse blühen zwischen Februar und April», sagt Angela Schuhmann vom Botanischen Garten in Berlin. Dass sie schon so früh ihre Blätter und Blüten aus der Erde strecken, hat einen Grund: «Da die Bäume noch keine Blätter tragen, kann die Sonne den Boden gut erreichen.» So bekommen die Krokusse genügend Licht zum Wachsen.

Es ist auch das Sonnenlicht, das die Pflanzen zum richtigen Zeitpunkt aufweckt. «Die Sonne spendet die erste Wärme nach dem Winter und gibt über die Temperatur der Knolle im Boden das Zeichen: Jetzt ist es Zeit auszutreiben!» Das heißt: Die Pflanzen bilden neue Blätter und Blüten. «Kleine Temperaturunterschiede reichen hier schon aus», sagt Angela Schuhmann.

Krokusse wachsen oft dicht nebeneinander. Das sieht im Frühjahr aus wie ein blühender Teppich. Krokusse vermehren sich schnell und auf zwei Arten. «Krokusse bilden sowohl Brutknollen als auch Samen aus», sagt die Expertin.

Das mit den Knollen geht so: «Der Krokus hat eine Knolle, die Mutterknolle. Diese liegt im Boden. Wenn der Krokus wächst, bildet die Mutterknolle zusätzlich kleine Knollen um sie herum aus. Das sind die sogenannten Brutknollen.» Die blühen dann im zweiten Jahr direkt neben der Mutterknolle und bilden wiederum selbst neue Brutknollen.

«Außerdem bildet der Krokus auch noch über die Blüte Samen aus», sagt Frau Schuhmann. Sie fallen auf den Boden und keimen, wachsen und blühen. Manchmal werden sie aber auch von Ameisen davon getragen. Denn die Samen haben ein kleines Anhängsel. «Dieses Anhängsel, das Elaiosom, besteht aus Fett, und ist eine beliebte Nahrung für Ameisen.»

Die Ameisen fressen also das Elaiosom. Den Samen entsorgen sie aber vor ihrem Bau. «Auf diese Weise können sich die Krokusse ebenfalls gut verbreiten. Toll für die Krokusse und toll für die Ameisen, beide haben etwas davon», sagt Angela Schuhmann. Auch andere Insekten freuen sich, wenn die Krokusse blühen. «Krokusblüten haben sehr viel Nektar, daher sind sie vor allem bei Honigbienen und Hummeln sehr beliebt.»

Ist der Krokus verblüht, zieht er sich wieder in die Knolle unter der Erde zurück. «Hier ruht er jetzt den Sommer über bis zum nächsten Frühjahr, um dann mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen wieder neu auszutreiben», sagt Angela Schuhmann.