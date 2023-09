Von: Björn Jahner | 04.09.23

SATTAHIP: Die Volksrepublik China hat ein U-Boot zu den jährlichen gemeinsamen chinesisch-thailändischen Marineübungen in Sattahip in der Provinz Chonburi an der Ostküste Thailands entsandt, die am Sonntag (3. September 2023) offiziell begonnen haben.

Der sogenannte „Blue Strike 2023“, der am vergangenen Freitag (1. September 2023) inoffiziell auf dem Marinestützpunkt Sattahip begann, wurde am Sonntag offiziell feierlich eröffnet.

Foto: The Nation

Die Eröffnungszeremonie wurde gemeinsam vom chinesischen Botschafter Han Zhiqiang und Admiral Choengchai Chomchoengpaet, Oberbefehlshaber der Königlich Thailändischen Marine (RTN), geleitet. Das Marinetraining wird bis zum kommenden Sonntag (10. September 2023) fortgesetzt.

Bei der Eröffnungszeremonie war auch Konteradmiral Chen Weidong, stellvertretender Kommandeur des Marinekorps der chinesischen Marine, anwesend.

Nach Angaben der RTA zielt die gemeinsame Marineoperation auf die Stärkung der Beziehungen zum chinesischen Partner ab.

Die gemeinsamen Übungen in diesem Jahr werden sich auf humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe konzentrieren sowie den thailändischen Marineoffizieren helfen, sich besser mit chinesischen U-Booten vertraut zu machen.

Foto: The Nation

Die RTN hat Konteradmiral Arpha Chapanon, Chef der Kommandoträgerflotte, mit der Leitung der thailändischen Seite beauftragt, während die chinesischen Marinetruppen von Konteradmiral Chen befehligt werden.

Die RTN hat 1.553 Marineoffiziere zu den Übungen entsandt. Zu den Booten, die an dem Kriegsspiel teilnehmen, gehören die HTMS Chang, die HTMS Naresuan, die HTMS Angthong und die HTMS Bhumibol Adulyadej sowie ein Landungsboot, Fahrzeuge und Personal.

Die chinesische Marine hat 953 Marineoffiziere und vier Schiffe zu den Übungen entsandt, nämlich die CNS Simingshan (989), CNS Anyang, CNS Chaochu und CNS Chang Cheng.