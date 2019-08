Blue Line: Gratis-Fahrten um zwei Stationen erweitert

Von: Björn Jahner | 21.08.19

BANGKOK: Gute Nachricht für Einwohner und Touristen in Bangkok! Am Samstag, 24. August werden mit Bang Phai und Bang Wa zwei weitere Stationen der verlängerten MRT „Blue Line“ zur kostenlosen Nutzung freigegeben.

Die beiden Stationen sind Teil der U-Bahn-Linie zwischen dem Hauptbahnhof Hua Lamphong, Tha Phra und Lak Song. Gemäß dem Gouverneur der Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) werde die Erweiterung der Linie am Samstag zum Testbetrieb freigegeben. Fahrgäste könnten in der Probephase den Service kostenlos nutzen, während die MRTA-Techniker Nachjustierungen vornehmen, um den Betrieb zu optimieren. Die Züge verkehren alle acht Minuten zwischen 7 und 21 Uhr. Die gesamte Erweiterung der U-Bahn-Linie wird im September offiziell in Betrieb genommen.