Bloomberg setzt Hua Hin auf die Bucketlist

Von: Björn Jahner | 12.01.22

HUA HIN: Eines der weltweit führenden Nachrichtenportale hat Hua Hin als eines der Reiseziele gelistet, die man im Jahr 2022 unbedingt besuchen muss.

Laut Bloomberg gehört Hua Hin zu den „25 aufregendsten Reisezielen, die man dieses Jahr mit Familie und Freunden unbedingt besuchen muss“.



In dem Beitrag von Bloomberg Pursuits wird Hua Hin wie folgt beschrieben: „Mit seinen weiten Stränden und Golfplätzen lockt Bangkoks Antwort auf Hamptons seit Jahrzehnten Rentner und wohlhabende Wochenendausflügler an. Da während der Pandemie naturhungrige Bangkoker massenhaft luxuriöse Eigentumswohnungen und Strandvillen in Hua Hin gekauft haben, hat sich das Durchschnittsalter der Stadt merkbar verjüngt, während ihr Ansehen gestiegen ist.“



In dem Artikel werden darüber hinaus auch die Eröffnungen namhafter Hotels in Hua Hin erwähnt, wie The Standard und dem Peri Hotel. „Schon bald erhalten Szenegänger zudem ihre schickeste Lokalität: Ein Ableger von Bangkoks angesagtester Cocktailbar „Teens of Thailand“ wird Ende Januar direkt am Strand eröffnet“, schwärmt Bloomberg“.



Hua Hin war das einzige thailändische Reiseziel, das in dem Ranking gelistet wurde. Neben dem königlichen Seebad schafften es mit Doha und Singapur nur zwei weitere asiatische Destinationen in die „Bucketlist“ von Bloomberg.