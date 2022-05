Von: Björn Jahner | 15.05.22

PATTAYA: Es ist inzwischen einer der bekanntesten Motorradfahrer-Treffpunkte an der Ostküste des Golfs von Siam: Das The Bikers Café Thailand in Sattahip. Am letzten April-Sonntag rollten rund 300 Biker verschiedener Couleur mit ihren Maschinen zum zweiten Motorrad-Themen-Event des Ausflugslokals.

Neben Liqui Moly präsentierte diesmal Harley-Davidson seine Produktneuheiten. Und da der amerikanische Kult-Motorradbauer die zahlreich erschienenen Besucher auch gleich vor Ort zu einer Gratis-Probefahrt einlud, war das Blubbern der schweren Maschinen während der gesamten Veranstaltung allgegenwärtig – ein unglaublich sonores „Tuck-Tuck-Tuck“ eines Motors, der seine Arbeit in aller Ruhe verrichtet. Kein Jaulen oder Aufheulen – sondern eine Melodie.

Glück im Spiel bei Liqui Moly

Auf großes Interesse stieß auch der Messestand von Liqui Moly, an dem die Besucher nicht nur hochwertige Additive, Schmierstoffe und Motorenöle für den persönlichen Schatz auf zwei Rädern kaufen, sondern mit etwas Glück im Spiel – bzw. beim Loseziehen – auch Merchandising-Produkte des deutschen Unternehmens gewinnen konnten, darunter Schlüsselanhänger und Tischventilatoren. Für Fragen stand Roland Braun, Liqui Moly Export Area Manager / South­east Asia, den Besuchern persönlich zur Verfügung.

Ein zufriedenes Fazit zieht auch Event-Organisator Martin Koller: „AAS Harley-Davidson Pattaya war bei uns mit der Pan America und dem Sportster S vertreten und beide Modelle waren praktisch ununterbrochen auf Probefahrt unterwegs, womit das Rieseninteresse der Besucher unterstrichen wurde. Eine Sportster S wurde sogar auf Anzahlung bestellt.“

Biker mit großem Hunger

Dass auch beim zweiten Motorrad-Themen-Event im The Bikers Café Thailand alles reibungslos über die Bühne ging, dafür sorgte ein insgesamt 22-köpfiges, eingespieltes Team. „Unsere Mitarbeiter haben sichergestellt, dass alles einwandfrei funktionierte – von der Sauberkeit im und um das Restaurant über die Parkplatz-Koordination (4 Leute!) bis zum Nachschub beim Buffet“, erklärt Koller.

Nicht vergessen: Am Sonntag, 15. Mai 2022 feiert The Bikers Café Thailand sein dreijähriges Jubiläum. Der nächs­te Motorrad-Themen-Event erfolgt am Sonntag, 29. Mai 2022 mit dem Honda Meet! Beide Events finden von 11.00 bis 16.00 Uhr statt. Angeboten wird ein reichhaltiges Buffet für nur 199 Baht. Mehr erfahren Sie unter www.bikers-cafe.com.