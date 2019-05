Blinde Schüler werden über ihre Rechte aufgeklärt

Von: Björn Jahner | 05.05.19

Ein blindes Mädchen ertastet ein Exponat in einer Ausstellung für Blinde in Bangkok. © epa/Barbara Waton

THAILAND: Das Justizministerium hat damit begonnen, Hörbücher und CDs an Stiftungen und Schulen für Blinde zu verteilen, um sie über sie betreffende Gesetze und ihre Rechte aufzuklären.

Die Initiative wurde im Rahmen des Projekts „Justice for the Blind“ (Gerechtigkeit für Blinde) lanciert, zu Ehren des 64. Geburtstag Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn (2. April). Die CDs enthalten je 19 Audiodateien, die Hörbücher 64 Kapitel, in denen Freiwillige über Gleichstellungsgesetze und Behindertenrechte – mit dem Schwerpunkt auf blinde Menschen – aufklären.