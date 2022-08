Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.22

60 Gäste des The Bikers Café Thailand besichtigten, aufgeteilt in zwei Gruppen, die Motorrad- und Autoproduktion im BMW Manufacturing-Werk in Rayong. Fotos: Koller

SATTAHIP/RAYONG: Nach der langen Corona-Zeit ist es endlich auch wieder möglich, dass nicht nur Outdoor-Veranstaltungen im The Bikers Café Thailand in Sattahip durchgeführt werden können, sondern auch wieder Indoor-Events.

Am 18. August 2022 besuchten 60 Gäste des The Bikers Café Thailand in zwei Gruppen zu je 30 Personen (morgens und nachmittags) das BMW Manufacturing-Werk in Amata, rund 30 Kilometer von Pattaya entfernt.

Wer über kommende Events und Exkursionen des The Bikers Café Thailand informiert werden möchte, trägt sich bei Martin Koller in die Mailing-List ein.

Überraschend viel Handarbeit

Die Besucher hatten die Möglichkeit, die Montage der BMW-Motorräder und -Autos zu besichtigen und waren sichtlich erstaunt, wieviel hier noch per Hand gearbeitet wird.

Ausgerüstet mit einem Headset konnten die Teilnehmer in Englisch hören und sehen, wie die Motorräder im Testzentrum auf die 100-prozentige Endkontrolle vorbereitet werden. Bis zu 140 km/h laufen die Motorräder auf Rollen und müssen dort auch den Bremstest bestehen.

Bereits im Eingangsbereich des BMW-Werks in Amata konnten die Besucher eine Maschine bestaunen.

Am Schluss der Führung wurde den Teilnehmern die Geschichte von BMW Thailand aufgezeigt, die Entwicklung und Meilensteine seit 2000. Ebenfalls wurden ihnen Filme als Zusammenfassung der BMW-Motorrad- und BMW-Auto-Produktion gezeigt und die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Ein Film informierte die Besucher über die Entwicklung und Höhepunkte des BMW-Werks in Rayong.

Events per E-Mail erfahren

The Bikers Café Thailand in Sattahip wird in Zukunft weitere Events bei Firmen organisieren, die einen Bezug zu Auto- und Motorrad haben. Die Ankündigungen für die Indoor-Veranstaltungen wer-den jedoch nicht öffentlich bekanntgegeben, sondern wegen der begrenzten Teilnahmezahl nur den Gästen per E-Mail geschickt.

Wer als Gast des The Bikers Café Thailand an diesen Events interessiert ist, schickt eine Nachricht über das Online-Kontaktformular mit der Angabe seiner E-Mail-Adresse an den Gastgeber. Mehr erfahren Sie auf Facebook.

Yamaha Meet @ The Bikers Café

​Mit dem Yamaha Meet @ The Bikers Café Thailand findet am Sonntag, 28. August 2022 der nächste Motorrad-Themen-Event statt.

Präsentiert und für eine Probefahrt bereitgestellt werden sechs neue Yamaha-Motorradmodelle: R1, R7, MT-07, MT-09, Ténéré 700, T-Max. Darüber hinaus werden einige schöne, seltene Yamaha-Motorräder ausgestellt.

Diese Outdoor-Veranstaltung ist selbstverständlich ohne begrenzte Teilnahmezahl – jedermann ist herzlich willkommen, mit oder ohne Motorrad.

Ein reichhaltiges Buffet mit thailändischem und internationalem Essen wird von 11.00 bis 16.00 Uhr für nur 199 Baht angeboten.