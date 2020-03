BANGKOK: Prof. Dr. Prasit Watanapa, Dekan der medizinischen Fakultät des Siriraj-Krankenhauses der Mahidol University, appellierte im Online-Fernsehsender der Universität an die Notwendigkeit einer strengen sozialen Distanzierung während der Coronavirus-Krise

Die Menschen müssten zu Hause bleiben und dürften keine Kontakte knüpfen, sonst werde Thailand wie Italien. Eine hohe Zahl von Covit-19-Patienten würde die Gesundheitsressourcen überfordern und das medizinische Personal müsste entscheiden, welche Patienten behandelt werden sollten oder nicht. In Thailand sei die Zahl der Infizierten drastisch gestiegen, genau wie in den europäischen Ländern, die die Krankheit nicht hätten kontrollieren können.

Dr. Prasit gibt Menschen die Schuld an der Situation. Sie hätten Orte zur Verbreitung von Viren wie Boxstadien und Pubs besucht, oder sie weigerte sich, sich selbst zu isolieren. „In Ländern, in denen die Krankheit nicht kontrolliert werden konnte, stiegen die Covid-19-Fälle innerhalb von drei Tagen von 100 auf 200. Der Anstieg in Thailand dauert 3,5 Tage“, so Dr. Prasit. „Wenn wir nichts tun, werden wir ein Land, das die Krankheit nicht kontrollieren kann.“

Die Zahl der Covid-19-Fälle in Thailand sei täglich um 33 Prozent gestiegen. Bei dieser Rate würde die Zahl der Infektionen bis zum 15. April etwa 350.000 und die Zahl der Todesfälle etwa 7.000 erreichen. Die Zahl der schwerkranken Menschen würde bis dahin etwa 17.000 betragen - und das würde die medizinischen Ressourcen des Landes übersteigen. Um die Anzahl der Patienten innerhalb der Fähigkeit des Landes zu behandeln, müsse die Zunahme lokaler Fälle auf täglich 20 Prozent begrenzt werden.

„Um dies zu erreichen, müssen die Menschen zu Hause bleiben, keine Kontakte knüpfen. Wenn Sie Lebensmittel kaufen müssen, müssen Sie eine Maske tragen, die kürzeste Strecke zurücklegen und so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren", warnt Dr. Prasit. „Wenn Sie mit einer anderen Person sprechen, entstehen Tröpfchen, die etwa einen Meter weit reichen. Die Menschen müssen also mindestens zwei Meter voneinander entfernt sein. Wenn Sie mit Menschen sprechen, müssen Sie eine Maske tragen. Waschen Sie Ihre Masken täglich", fügte der Arzt an. Eine übertragbare Krankheit könne nicht übertragen werden, wenn Menschen keinen Kontakt herstellten. Zuhause sei der sicherste Ort, es sei denn, es gebe dort eine infizierte Person. Mit einer sozialen Distanzierung würde die Zahl der Neuerkrankungen in vier Wochen sinken. Dr. Prasit schätzt, dass der Covid-19-Ausbruch in Thailand etwa neun Monate andauern wird.