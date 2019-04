Von: Redaktion DER FARANG | 05.04.19

PHUKET: Die ersten blauen „Po Thong“-Busse, die Routen auf der ganzen Insel bedienen, wurden mit GPS-Ortung ausgestattet.

Über eine Mobiltelefon-App können Fahrgäste verfolgen, wo sich ihr Bus befindet. Und sie haben jetzt an den Haltestellen eine bessere Vorstellung davon, wann der nächste Bus kommt. Die blauen Busse – meist Songtaew genannt - mit ihren langen Sitzplanken aus Holz, die in umgebauten Lastwagen eingebaut sind, verkehren ab der Straße vor dem neuen Fresh Market an der Ranong Road als ihrem Hauptterminal in Phuket Town. Von dort aus bedient die Flotte weite Teile der Insel, bis nach Tha Chatchai, Kamala, Karon-Kata Noi, Chalong und Rawai.