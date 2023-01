Von: Björn Jahner | 09.01.23

BANGKOK: Am Samstag (7. Januar 2023) begeisterte die K-Pop-Girlgroup Blackpink ihre Fans im ausverkauften Suphachalasai-Nationalstadion in Bangkok mit einem dreistündigen Spektakel aus Sound, Licht und Farbe im Rahmen ihrer „Born Pink World Tour“.

Die meisten „Blinks“, wie die Anhänger der Girlgroup genannt werden, erzählten Reportern, dass sie begeistert seien, dass die Band nach Thailand zurückgekehrt sei. Das erste Mal, dass die Gruppe hier auftrat, war im Rahmen der „Blackpink 2019 World Tour“ in der Impact Arena in Muang Thong Thani.

Am Samstag fanden sich bereits in den Mittagsstunden rund 40.000 Fans vor dem Stadion ein, von denen viele Fanartikel ihrer weiblichen Idole kauften, die vor dem Stadion reichlich angeboten wurden.

Bereits am Samstagmittag warteten mehr als 40.000 Blackpink-Fans vor dem Konzertbereich. Foto: The Nation

In den Konzertbereich durften die „Blinks“ jedoch keine großen Transparente, politischen Schilder, Kameras, Laserstifte, Taschenlampen, lange Regenschirme, Tablets oder Laptops mitnehmen.

Die „Born Pink World Tour“ begann am 15. Oktober 2022 mit einem Konzert in Seoul, bevor die Girlgroup in die USA, das Vereinigte Königreich, Spanien, Deutschland, Frankreich und die Niederlande reiste und schließlich Bangkok erreichte.

Danach wird die Welttournee in Hongkong, Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Malaysia, Indonesien, Taiwan, auf die Philippinen, nach Singapur, Australien und Neuseeland fortgesetzt.

Die südkoreanische Band, bestehend aus Jisoo, Jennie, Rose und der thailändischen Sängerin Lalisa Lisa Manobal, hat seit ihrem Debüt im August 2016 mit dem Album „Square One“ Rekorde gebrochen.

Blackpink wird mittlerweile als die „größte Girlgroup der Welt“ bezeichnet. Die Band hat in ihrem Genre die höchsten Chartplatzierungen in den US Billboard Hot 100 und in den Billboard 200 erzielt, in denen sie mit ihrem zweiten Album „Born Pink“ im vergangenen Jahr Platz 1 erreicht hatte.