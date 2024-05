Bizarre Drohnen-Aktion mit Abwurf von Geldscheinen

ZÜRICH: In der Schweiz ist ein Junge nach einer bizarren Drohnen-Aktion über einem Park in Zürich verletzt worden. Nach Polizeiangaben regnete es aus einem an der Drohne befestigten Sack Geldscheine. Der Zwölfjährige sei in der Menschenmenge, die versuchte, Scheine zu ergattern, mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Aktion am Samstagabend direkt am Zürichsee sei nicht genehmigt gewesen. Die Polizei sei dabei, mit der Staatsanwaltschaft die Hintergründe abzuklären. Wer die Drohne gesteuert habe, sei noch unbekannt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach Medienberichten soll jemand auf der Kurzvideo-Plattform Tiktok die Aktion angekündigt haben.