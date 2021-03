«Bitter»: Vettel erneut von Problemen am Aston Martin gestoppt

Written by: Redaktion (dpa)

SAKHIR: Vorletzter mit über sechs Sekunden Rückstand auf die Spitze und erneut von einem Defekt gebremst: Sebastian Vettel hat exakt zwei Wochen vor dem Rennauftakt in der Formel 1 mit seinem neuen Team einen weiteren Dämpfer einstecken müssen. Das sei so nicht geplant gewesen, räumte Vettel beim Pay-TV-Sender Sky Sport F1 ein. Ein Problem mit dem Ladedruck sorgte für ein frühzeitiges Ende beim viermaligen Weltmeister am Sonntag auf dem Bahrain International Circuit.

«Wir wissen aber nicht ganz genau, wo das Problem herrührt», sagte Vettel: «Trotzdem bitter. Uns geht natürlich ein bisschen Zeit verloren, vor allem mir.»

Schon am Freitag zu Beginn der dreitägigen Tests hatte es Probleme am AMR21 gegeben, am Samstag ebenfalls, da kam Vettel gerade mal auf rund 50 Kilometer. «Es ist, wie es ist. Ich glaube, die ersten paar Rennmeter werden für uns entscheidend sein.» Er und das ganze Team könnten sich auf jeden Fall noch steigern, sagte er nach seinen 56 Runden zum Abschluss. Langsamer als Vettel war nur sein Teamkollege Lance Stroll aus Kanada.

Die Bestzeit am Sonntag stellte Max Verstappen auf. Der WM-Dritte aus den Niederlanden bestätigte damit den Eindruck, dass der Red Bull für die kommende Saison bereits sehr leistungsstark ist. Zweiter wurde überraschend der japanische Debütant Yuki Tsunoda im Alpha Tauri mit 93 Tausendstelsekunden Rückstand. Ferrari-Neuzugang Carlos Sainz kam auf Rang drei.

Titelverteidiger Lewis Hamilton schaffte es im Mercedes, der auch noch nicht rund lief, auf den fünften Rang. Mick Schumacher, der am Vormittag im Haas gefahren war, wurde 15. Die Platzierungen haben aufgrund der unterschiedlichen Testprogramme allerdings nicht viel Aussagekraft. Die Saison startet am 28. März in Bahrain.