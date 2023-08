Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit zwei Monaten

Von: Redaktion (dpa) | 18.08.23

FRANKFURT/MAIN: Die Digitalwährung Bitcoin leidet weiter unter der Aussicht auf längerfristig höhere Zinsen an den Anleihemärkten. Hinzu kam am Freitag ein Bericht über einen Verkauf von Bitcoin-Beständen durch das Unternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk. Der Bitcoin-Kurs setzte am Freitag seinen Vortagesrutsch fort und fiel auf rund 26.000 US-Dollar, den tiefsten Stand seit zwei Monaten.

Mitte Juli war die älteste und nach Marktwert größten Kryptowährung noch zu knapp 32.000 Dollar gehandelt worden, dem höchsten Wert seit mehr als einem Jahr. Der Bitcoin zählt zu den besonders riskanten Anlagen. Er ist in den vergangenen Jahren mehrfach durch extreme Kursbewegungen aufgefallen.