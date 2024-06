Von: Redaktion (dpa) | 11.06.24

NEW YORK: Auf der berühmten Park Avenue und vor dem Rathaus New Yorks ziehen neue Skulpturen Einheimische und Besucher an - und haben sich zu beliebten Foto-Objekten entwickelt.

Ein Bison-Skelett vor dem Rathaus und Reisende mit Löchern auf der Park Avenue sind zu neuen beliebten Foto-Motiven in der Millionenmetropole New York geworden. Mit der Skulptur des Bison-Skeletts wolle der US-Künstler Cannupa Hanska Luger an die Massenjagd europäischer Einwanderer auf diese Tiere im 19. Jahrhundert und die damit einhergehenden Probleme für die Ureinwohner des Landes, aber auch an die Resilienz der Menschen und der Tiere erinnern, hieß es vom Public Art Fund, der sich um Kunst im öffentlichen Raum in New York kümmert. Die rund drei Meter lange Stahlskulptur soll noch bis zum 17. November in einem Park vor dem Rathaus im Süden Manhattans zu sehen sein.

Etwas weiter nördlich in Manhattan auf der Park Avenue stehen unterdessen seit kurzem mehrere überlebensgroße Skulpturen von Reisenden, die mit Tasche oder Koffer unterwegs sind - in deren Körpern aber jeweils große Löcher prangen. Bei den «Travelers» handele es sich um die erste große öffentliche Ausstellung des italienischen Künstlers Bruno Catalano, teilte die Nachbarschaftsorganisation Patrons of Park Avenue mit.