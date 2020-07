Bisher kein Angebot für 32 Rai am neuen Hauptbahnhof

Von: Redaktion DER FARANG | 21.07.20

Blick auf die Baustelle des neuen Bangkoker Hauptbahnhofes. Foto: The Nation

BANGKOK: Für die kommerzielle Nutzung des 32 Rai großen Blocks der staatlichen Eisenbahn (SRT) am neuem Hauptbahnhof Bang Sue ist das Interesse der Privatwirtschaft gering.

Nur drei Unternehmen haben seit der Ankündigung des Projekts im Mai 2019 die TOR-Dokumente (Terms of Reference) erworben, nämlich Central Pattana, CH Karnchang und Bangkok Expressway and Metro. Aber bisher hat noch keine Firma ihre Angebotsumschläge eingereicht. Die SRT erwägt nun, Block A mit Entwicklungsprojekten in Block E zu kombinieren, um mehr Investoren anzuziehen.

Das Projekt soll aus zwei Gründen auf wenig Interesse gestoßen sein. Der erste Grund ist die Covid-19-Situation, die viele Investoren dazu veranlasst hat, vorsichtiger zu sein. Zudem hat das Projekt selbst im Vergleich zu anderen Blöcken ein geringeres Gewinnpotential, da das Gebiet von einer Eisenbahnschiene durchzogen wird, was es schwieriger macht, es für eine kommerzielle Vollzeitnutzung zu entwickeln.

Die SRT könnte das Projekt nach Einschätzung von Experten fortsetzen, indem sie die 32 Rai des Blocks A mit dem Block E kombiniert, der mit 79 Rai eine größere Fläche hat und ein höheres Potenzial für kommerzielle Gewinne aufweist. Der Hauptbahnhof Bang Sue soll im Januar 2021 eröffnet werden.