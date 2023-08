Bisher kein Abkommen fÃ¼r AnnÃ¤herung Saudi-Arabiens mit Israel

WASHINGTON: Die US-Regierung hat die Erwartungen in Bezug auf eine mögliche Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel gedämpft. «Unterm Strich gibt es kein vereinbartes Verhandlungspaket. Es gibt keinen vereinbarten Rahmen, um die Normalisierung oder andere Sicherheitsüberlegungen festzuschreiben», sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Mittwoch. Die US-Regierung habe sich aber zum Dialog verpflichtet. «Es besteht weitgehendes Einvernehmen darüber, dass wir weiter im Gespräch bleiben werden», so Kirby.

Das «Wall Street Journal» hatte zuvor unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtet, die USA und Saudi-Arabien hätten sich im Grundsatz auf die Umrisse eines entsprechenden Abkommens verständigt. Demnach würde Saudi-Arabien Israel anerkennen und dafür im Gegenzug US-Sicherheitsgarantien und Hilfe beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms bekommen. Israel müsste dafür umfassende Zugeständnisse an die Palästinenser machen. Dazu sagte Kirby: «Ich denke, dass die Berichterstattung bei einigen den Eindruck erweckt hat, dass die Diskussionen weiter fortgeschritten sind (...), als sie tatsächlich sind.»