Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.18

ROM (dpa) - Papst Franziskus ist von zwei Bischöfen nach China eingeladen worden. «Wir erwarten ihn», sagte Guo Jincai der katholischen Zeitung «Avvenire» (Dienstag).

Guo Jincai und Yang Xiaoting sind die ersten Bischöfe, die jemals an einer Synode der Bischöfe der Welt in Rom teilgenommen haben. Möglich wurde das, weil sich China und der Vatikan nach jahrzehntelangem Streit über die Ernennung von Bischöfen zuletzt angenähert hatten. Im September trafen Peking und der Heilige Stuhl eine vorläufige Übereinkunft. In dem Zuge hatte der Papst mehrere regierungstreue Bischöfe anerkannt, obwohl sie ohne päpstliche Zustimmung geweiht worden waren. Guo Jincai ist einer von ihnen.

In China erkennt die Staatskirche den Papst nicht als Autorität an. Angehörige der Untergrundkirche, die loyal zum Papst steht, riskieren, deswegen verfolgt zu werden. Nach ihrer Machtübernahme hatten die Kommunisten 1949 die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan abgebrochen. Der Papst durfte noch nie zu einem Besuch nach China reisen.