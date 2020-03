BANGKOK: Bis zu 500 Zuschauer eines Boxkampfabends am 6. März im Lumphini-Stadion können sich nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden mit dem Covid-19-Virus infiziert haben.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Taweesin Visanuyothin, sagte am Freitag, erst 55 Fans seien positiv getestet worden, die Anzahl der Infektionen könnte 500 betragen. Er appellierte an die Zuschauer, sich testen zu lassen. Die Anzahl der bisher bestätigten Infektionen sei statistisch gesehen angesichts der Kapazität des Stadions nicht ausreichend. Aber die Ermittler hätten weitere Fans nicht ausfindig machen können. Taweesin fügte hinzu, eine weitere Ansteckungsgefahr habe in Pubs und Restaurants bestanden. Die Zahl der Menschen auf engstem Raum sei an solchen Orten hoch. Jeder, der glaube, sich beim Essen und Trinken oder beim Zuschauen von Bühnenshows infiziert zu haben, sollte in Selbstquarantäne 14 Tage zu Hause bleiben und abwarten, ob sich Symptome einer Infektion zeigen.