BANGKOK: Die Zahl der Covid-19-Infizierten wird nach Angaben von Sophon Iamsirithavorn, Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten, in diesem und im kommenden Jahr bei mindestens 400.000 liegen.

Diese Prognose setzt voraus, dass der Ausbruch des Coronavirus unter Kontrolle gehalten werden kann und die medizinische Behandlung beherrschbar ist. Sophon erwartet keine Infektionen von mehr als einer Million, solange die Behörden mit der Öffentlichkeit zusammenarbeiten und staatliche Maßnahmen sich als wirksam erweisen. Dieses Szenario basiert auf der Annahme, dass ein Patient die Krankheit auf 1,6 neue Patienten übertragen wird. In diesem Fall würde Covid-19 eine saisonale Krankheit wie die Grippe sein.

Nach einer zweiten Schätzung bei einer Übertragungsrate von 1,8 würden in Thailand bis Ende 2020 9,9 Millionen Menschen vom Virus betroffen sein. Im schlimmsten Fall, einem eher unwahrscheinlichen Szenario, würden sich Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus als unwirksam erweisen, was zu einer raschen Übertragung mit einer Rate von 2,2 neuen Fällen pro Infektion führen würde. Dann würden 37,4 Millionen Fälle von Covid-19 in Thailand diagnostiziert werden. In jedem Fall beträgt die erwartete Anzahl kritischer Fälle 5 Prozent und die Sterblichkeit weniger als 2 Prozent.