Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.20

Die Zahl der Teenager-Schwangerschaften in Thailand soll drastisch reduziert werden. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Das Bureau of Reproductive Health hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Teenager-Schwangerschaften bis 2026 von 31,4 pro 1.000 Mädchen auf 25 zu reduzieren.

Im vergangenen Jahr wurden in Thailand täglich durchschnittlich 169 Kinder von Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren geboren, bei Mädchen unter 15 Jahren waren es täglich durchschnittlich sechs Kinder. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 63.875 Kinder von Mädchen im Alter unter 20 Jahren geboren.

Der stellvertretende Direktor des Büros, Dr. Manus Ramkiattisak, macht für die hohen Zahlen den mangelnden Zugang zu Verhütungsmitteln verantwortlich. Nur 36 Prozent der allgemeinen und lokalen Krankenhäuser kauften medizinisches Material für die semi-permanente Geburtenkontrolle, wie z.B. Intrauterinpessare und Verhütungsimplantate. Er drängt junge Mädchen, sich in Regierungskrankenhäusern im ganzen Land kostenlose Verhütungsimplantate zu beschaffen, um ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. Er sagte weiter, die Implantate seien drei, fünf und zehn Jahre lang wirksam.

Das Bureau of Reproductive Health hat vor kurzem ein offizielles LINE-Konto mit dem Namen „Teen Club" eingerichtet, das sich an Teenager richtet und ihnen korrekte Informationen über reproduktive Gesundheit, Geburtenkontrolle und andere nützliche Informationen bietet. Der Teenager-Club wird auch Fragen von Teenagern zur reproduktiven Gesundheit, Geburtenkontrolle und zu anderen nützlichen Informationen in einem „offenen und verständnisvollen Format zur Verfügung beantworten", erläutert Dr. Manus.