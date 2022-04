Von: Björn Jahner | 23.04.22

PATTAYA: Wer die zurückliegende Songkran Pacha Beats Party in Pasha’s Coffee Cocktail Lounge an der Pattaya Beach Road verpasst hat, der bekommt jetzt nochmal die Chance mitzufeiern!

Icke (l.) und Aslan (r.) laden zu Aslans Geburtstagsfeier ein – mit pumpenden House- und Techno-Beats der Mixx Pattaya Resident DJs.

Aslan (Pasha’s Coffee Cocktail Lounge, Pasha’s Kebab & Pizza) hat am Mittwoch, 27. April 2022 Geburtstag und lädt alle Freunde, Stammgäste und neue Gäste von 17.00 bis 23.00 Uhr herzlich ein mitzufeiern.

Ibiza House Beats an der Beach Road

Neben gutgeschüttelten Cocktails und vielen weiteren Getränke-Specials dürfen sich die Gäste auf pumpende House- und Techno-Sounds der besten DJs der Stadt im angesagtesten Sundowner-Hotspot an der Pattaya Beach Road freuen.

Soundkünstler Pay & White an den Decks

Der Feier-Community richtig einheizen werden die beiden Resident-DJs der Mixx Discotheque Pattaya Eddie Pay & Mathew White aka Pay & White – bekannt von den legendären Oceantbeats Partys am Bamboo Beach Pattaya – und viele weitere Gast-DJs.

Don't drink and drive! Die Location befindet sich direkt an der Baht-Taxi-Route in der Beach Road. Der Eintritt ist frei. Mehr auf Facebook.

Sexy Bunnys werden die Besucher mit ihren aufreizenden Choreografien begeistern.

Pasha’s Coffee Cocktail Lounge @ Mike Shopping Mall, Pattaya Beach Road (Karte).