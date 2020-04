Neuer Impfstoff gegen Covid-19 soll in Thailand an Menschen getestet werden. Foto: The Nation und Freepik/crowf

BANGKOK: Eine thailändisch-französische Firma hat einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt und will ihn in den nächsten Wochen am Menschen testen.

Der Biotech-Konzern BioNet-Asia untersucht derzeit, ob der Impfstoff bei Mäusen wirksam ist. Sollte dies der Fall sein, wird das Unternehmen mit zwei Impfstoffversuchen am Menschen beginnen, sagte Firmengründer Vitoon Wonghanku. Das Gesundheitsministerium beaufsichtigt die Entwicklung des Impfstoffs gegen Covid-19, während die Ergebnisse an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitergeleitet werden.

Der Impfstoff wurde bereits am 9. April Mäusen injiziert. Die Wissenschaftler werden etwa fünf Wochen benötigen, um zu wissen, ob der Impfstoff wirksam war. Bisher wurden zwischen 100 Millionen und 200 Millionen Baht in das Projekt investiert. Weitere 500 Millionen bis 1 Milliarde Baht werden für die nächsten Phasen, einschließlich der Versuche am Menschen und der Produktregistrierung, ausgegeben.