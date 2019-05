Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.19

BANGKOK: Am Flughafen Don Mueang ist jetzt ein biometrisches Scansystem in Betrieb. Das System scannt die Fingerabdrücke aller Passagiere, die ein- oder ausreisen.

Das System, zu dem auch die Gesichtserkennung gehört, wird bis Ende Juli an 170 Einwanderungskontrollstellen landesweit eingeführt. Thailand wird damit seine Grenzsicherheit verbessern. Das biometrische Scannen wurde erstmals Anfang dieses Monats am Flughafen Phuket in Betrieb genommen. Das System hilft bei der Bekämpfung von Personen, die mit gefälschten Pässen nach Thailand einreisen, und verhindert, dass Personen, die bereits auf die schwarze Liste gesetzt wurden, mit neuen Pässen wieder einreisen. Das biometrische System am internationalen Flughafen Suvarnabhumi hatte am vergangenen Freitag zur ersten Festnahme eines Ausländers geführt, der mit einem gefälschten Reisepass versuchte, Thailand zu verlassen.