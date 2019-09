Billy-Fall: DNA-Tests an acht weiteren Knochen

BANGKOK: Das Central Institute of Forensic Science (CIFS) extrahiert DNA aus den acht Knochen für intensivere Tests, die Berichten zufolge vom Karen-Aktivisten Porlajee „Billy“ Rakchongcharoen stammen könnten, um seinen Todeszeitpunkt zu bestimmen, informierte CIFS-Leiter Pol. Col.-Colonel Wannapong Khotcharak am Freitag in „The Nation“ und fügte hinzu, dass das Ergebnis frühestens in zwei Wochen vorliegen würde.

Die Knochen wurden im Umfeld einer Brücke zum Kaeng-Krachan-Damm entdeckt und somit in demselben Gebiet, in dem am 1. April dieses Jahres ein 200-Liter-Ölfass gefunden wurde, das zwei Knochen, darunter auch ein Schädelstück, enthielt. DNA-Tests hatten ergeben, dass sie zum Karen Menschenrechtsverteidiger Billy gehörten.

Das Department of Special Investigation (DSI) bestätigte inzwischen, dass Billy, der vor mehr als fünf Jahren unter ungeklärten Umständen spurlos verschwunden war, getötet und eine Mordermittlung eingeleitet wurde. Das CIFS hat inzwischen DNA-Tests an etwa 20 Knochenstücken durchgeführt, die vor Ort gefunden wurden. Er fügte hinzu, dass derzeit immer noch viele DSI-Beamte vor Ort seien, um Ermittlungen durchzuführen und Zeugen zu befragen. Das Ermittlungsergebnis hänge schlussendlich von den CIFS-Testergebnissen an den acht verbleibenden menschlichen Knochen ab, so Wannapong. Er informierte weiter, dass DSI-Chef Pol. Colonel Paisit Wongmuang nächste Woche ein Treffen abhalten würde, um sich über die Fortschritte zu informieren.

Billy wurde zuletzt am 17. April 2014 im Kaeng-Krachan-Nationalpark gesehen, als er von dem damaligen Parkchef Chaiwat Limlikitaksorn und seinen vier Kollegen an einem Kontrollpunkt festgenommen wurde, weil sie angeblich illegal wilden Honig aus dem Wald gesammelt hätten. Es war bekannt, dass Billy einen anhaltenden Streit mit Chaiwat hatte, weil der Aktivist die im Park lebende ethnische Minderheit der Karen ermutigte, eine Missbrauchsbeschwerde gegen den Parkchef einzureichen. Die Parkbeamten sagten aus, dass sie Billy nur sehr kurz wegen einem Verhör festgenommen und ihn ohne Anklage wieder freigelassen hätten.