Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Board of Investment (BOI) hat in den letzten vier Jahren Investitionen von thailändischen und ausländischen Unternehmen in Höhe von rund 2,2 Billionen Baht genehmigt. Davon sind 54 Prozent für den Östlichen Wirtschaftskorridor (EC) bestimmt.

Nach Angaben des Generalsekretärs des BOI, Duangjai Asawachintachit, wurden 5.518 Investitionsanträge im Wert von rund 2,2 Billionen Baht genehmigt. 1,24 Billionen Baht gehen in den EC, davon sind 60 Prozent oder 738,16 Milliarden Baht für die Provinz Chonburi, 31 Prozent oder 383,57 Milliarden Baht für die Provinz Rayong und 117,03 Milliarden Baht für die Provinz Chachoengsao bestimmt.

Bisher grundsätzlich genehmigte Projekte sind die Hochgeschwindigkeitsstrecke der Eisenbahn, die die drei wichtigen Flughäfen Suvarnabhumi, Don Mueang und U-Tapao miteinander verbinden wird; die dritte Phase des Projektes Tiefseehafen Laem Chabang; die dritte Phase des Projektes Hafen Map Ta Phut; das Entwicklungsprojekt U-Tapao Airport; die östlichen Luftfahrtstadt und der Digital Park Thailand.

Von den bereits genehmigten Investitionen entfallen rund 65 Prozent oder 1,4 Billionen Baht auf die Zielbranchen Biotechnologie, Robotik für die Industrie, Digital, Luftfahrt und medizinische Dienstleistungen. Weitere 1,3 Billionen Baht sind für Autos und Autoteile, Elektronik und Elektrogeräte, petrochemische und chemische Produkte, Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung sowie Tourismus vorgesehen.