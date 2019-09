Billigairlines: Inlandsmarkt ist gesättigt

Geparkte Maschinen verschiedener thailändischer Airlines am Don Mueang Airport. Foto: Jahner

BANGKOK: Wegen des starken Wettbewerbs, des Preiskampfes und weil die beiden Bangkoker Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang kaum noch weitere Airlines aufnehmen können, werden in den kommenden fünf Jahren einige Billigairlines aufgeben.

Das sagt der Präsident von Aeronautical Radio of Thailand (Aerothai) Somnuk Rongthong voraus. Schon heute sei der Markt gesättigt, die meisten der in Thailand operierenden lokalen und ausländischen Discounter könnten keine höheren Gewinne mehr einfliegen. Weil Suvarnabhumi und Don Mueang überfüllt seien, müssten Billigairlines ihre Basis in den Norden und Nordosten des Landes verlegen. Doch auf den kleinen Provinzairports gäbe es für weitere Flugzeuge nicht ausreichend Parkflächen. Die Nachbarländer Myanmar, Laos und Vietnam hingegen können nach Einschätzung von Somnuk den Luftverkehr weiter ausbauen.