Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Bildungsminister Nataphol Teepsuwan hat sich viel vorgenommen. Er will ab dem Schuljahr 2020 einen zweisprachigen Lehrplan in thailändischer und englischer Sprache vom Kindergarten bis zu mehr als 2.000 Bezirksschulen einführen.

Ziel sei es, die Englischsprachkenntnisse der Kinder zu verbessern, damit das Land international wettbewerbsfähiger werde. Die 2.000 Bezirksschulen sollten zuerst den zweisprachigen Unterricht einführen, und zwar im ersten Halbjahr 2020. Die Kommission für Berufsbildung werde in der Zwischenzeit ein Zentrum einrichten, in dem Studenten nach globalen Standards ausgebildet werden könnten. Nach dem kürzlich veröffentlichten English Proficiency Index liegt Thailand bei Englischkenntnissen an 74. Stelle der Weltrangliste. Die Kenntnisse wurden als „sehr schlecht" eingestuft.