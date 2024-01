Bilder knallbunt an die Wand drucken

Von: Redaktion DER FARANG | 06.01.24

WISSEN: Noch ist die Wand weiß. So weiß wie ein frisches Blatt Papier. Zwanzig Minuten später macht sich dort ein schillernd-buntes Chamäleon breit.

Ein spezieller Drucker hat das Tierbild direkt auf die Wand gemalt. Sonst kennen wir ja eher Drucker für Texte oder Fotos auf Papier. Die kann man dann an die Wand hängen. Oder ein Bild wird von Hand an eine Wand gemalt, vielleicht mit Schablonen.

Hier aber bei der Firma WallPen schiebt sich der Drucker an der Wand entlang: von links nach rechts, das heißt Horizontale. Weil das Gerät aber fast immer mehr als eine dünne Linie druckt, fährt der Druckkopf auch noch hoch und runter. Das nennt sich Vertikale. Er wird dafür an einer Schiene auf und ab geführt.

Dabei sprüht der Drucker winzige Pünktchen auf den Untergrund, und zwar aus allernächster Nähe. Aus unzähligen dieser kleinen Farbpunkte setzt sich dann das Chamäleon zusammen. Der Wanddrucker orientiert sich anhand von Laserpunkten auf der Wand. Sie helfen dabei, immer den richtigen Abstand zu halten.

All das ist Millimeterarbeit, also sehr fein. «Die Befehle bekommt die Maschine von einem Tablet mit dem speziell entwickelten Computerprogramm», erklärt Isabel Nold. Sie arbeitet für die Firma in der Stadt Wissen. In fast jedem Büro und auch auf den Fluren sieht man Beispiele für Wanddruck: Landkarten und Eisbären, Schrift oder lustige Comic-Bilder.

Ein Computerprogramm bestimmt jeweils, was das Gerät machen soll. Die wichtigste Vorgabe ist das Motiv und dessen Größe. Außerdem die Lage: Soll das Chamäleon in einer Ecke hocken oder auf einer großen Fläche? Auch Wörter oder ganze Sätze sind für den Drucker wie ein Bild, das er an die Wand malt.

Je langsamer der Drucker Farbe aufträgt, desto stärker wirkt das Bild. Der Untergrund kann eine glatte Betonwand sein, aber auch Holz, Glas oder Kunststoff. «Auf jeden Fall muss die zu bedruckende Fläche senkrecht zum Drucker stehen», erklärt Isabel Nold.

Für Leute wie du und deine Familie sind Wanddrucker übrigens nicht gedacht: Sie kosten meist Tausende Euro. Es sind Maschinen für Fachleute wie Malermeister.

Beim Drucken mischen sich alle Farbtöne aus nur vier Farben: Grünblau, Rotblau, Gelb und Schwarz. Benötigt ein Motiv die Farbe Weiß, dann spart der Drucker auf einer weißen Fläche die entsprechenden Bereiche aus. Auf einem andersfarbigen Untergrund druckt er mit weißer Farbe.

Falls du dich fragst, warum die flüssige Farbe nicht die Wand herunterläuft und verwischt: Sie wird sofort mit einem speziellen Licht gehärtet. Dieses Licht nennt man UV-Licht.

Und was ist, wenn ein Bild auf der Wand irgendwann nicht mehr gefällt? «Dann lässt es sich von fast jedem Untergrund wieder entfernen», sagt die Expertin. Auch das knallbunte Chamäleon könnte wieder verschwinden, hinter zwei, drei Schichten weißer Farbe - als wäre es nie dagewesen.