Bilanz Waldbrände Indonesien

Von: Michael Lenz | 11.01.20

JAKARTA: Der wirtschaftliche Schaden der Waldbrände in Indonesien beläuft sich satte 5,2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht etwa 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das gab die Weltbank im Dezember bekannt.

Die Summe beinhaltet direkte Schäden in Höhe von 157 Millionen US-Dollar und fünf Milliarden Verluste in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Handel, Tourismus, Verkehr und Umwelt. 942.000 Hektar Wald gingen auf den Inseln Sumatra und Borneo in Flammen auf. Zwischen August und Anfang November 2019 loderten auf den Inseln an Tausenden Brandherden Feuer zur Brandrodung landwirtschaftlicher Flächen für Palmöl- und Zellstoffplantagen. Wochenlang waren Singapur und Teile von Malaysia von dichtem, stinkendem und giftigem Qualm eingehüllt.